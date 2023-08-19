У Сімферополі пролунав вибух, у Міноборони РФ кажуть про «збиття ракети»

У ніч проти 19 серпня в окупованому Криму пролунав вибух, його чули жителі Сімферополя. У Міністерстві оборони РФ подію пояснюють «роботою ППО» та начебто «збиттям ракети».

Традиційно, в Міноборони РФ у «ракетному ударі» звинуватили Україну.

Як йдеться у заяві російського міністерства, вночі 19 серпня начеб-то «була спроба» атаки переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200 «по території підконтрольного РФ українського півострова».

«Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та збита у повітрі», – розповіли у відомстві.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості, що з’єднує окупований Крим із Росією, стався вибух. Ще один вибух пролунав на Керченському мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.