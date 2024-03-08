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На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghous – «Енергоатом»

Для двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції доставили ядерне паливо американської компанії Westinghouse
Для двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції доставили ядерне паливо американської компанії Westinghouse

Для двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції доставили ядерне паливо американської компанії Westinghouse, йдеться в повідомленні пресслужби «Енергоатому».

«Свіже ядерне паливо (СЯП) Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів», – зазначають у відомстві.

Крім того, в «Енергоатомі» кажуть, що дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення, «а після 24 лютого 2022 року «Енергоатом» повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою».

В «Енергоатомі» додали, що «провели низку технічних робіт і придбали необхідне обладнання, щоби всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse».

Як раніше повідомляв оператор «Укренерго», українська енергосистема втратила понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації через російську окупацію. Сюди входять найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

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