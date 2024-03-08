На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghous – «Енергоатом»

Для двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції доставили ядерне паливо американської компанії Westinghouse, йдеться в повідомленні пресслужби «Енергоатому».

«Свіже ядерне паливо (СЯП) Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів», – зазначають у відомстві.

Крім того, в «Енергоатомі» кажуть, що дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення, «а після 24 лютого 2022 року «Енергоатом» повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою».

В «Енергоатомі» додали, що «провели низку технічних робіт і придбали необхідне обладнання, щоби всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse».

Як раніше повідомляв оператор «Укренерго», українська енергосистема втратила понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації через російську окупацію. Сюди входять найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.