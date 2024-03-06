За два роки окупації на ЗАЕС зафіксували понад 150 порушень – Шмигаль

За два роки окупації міста Енергодара і Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію. Безпрецедентний випадок в історії, який поставив континент на межу катастрофи», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

За його словами, Україна має «чітку й зрозумілу позицію» щодо деокупації Запорізької атомної електростанції.

«Це активація найжорсткіших санкцій проти РФ, задіяння усіх можливих інструментів МАГАТЕ й ООН, якнайшвидше повернення українського контролю над станцією», – повідомив прем’єр.

4 березня виповнилося два роки відтоді, як російські війська окупували Запорізьку АЕС. У державній компанії «Енергоатом» зазначили, що українські атомники продовжували виконувати свої обов’язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну роботу ядерного об’єкта. Через дії окупаційної адміністрації станції від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення.