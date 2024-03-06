Два роки окупації ЗАЕС: найбільші ризики попереду?

Як російські війська два роки тому окупували Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію? Що зараз відбувається на ЗАЕС і чи є ризики аварійних ситуацій? В якому випадку можуть статися викиди радіації і чи готові до цього у Запорізькій області, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

4 березня виповнилося два роки відтоді, як російські війська окупували Запорізьку АЕС. У державній компанії «Енергоатом» зазначили, що українські атомники продовжували виконувати свої обов’язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну роботу ядерного об’єкта. Через дії окупаційної адміністрації станції від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення.

Кожна така ситуація є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту, кажуть в «Енергоатомі». За словами керівника компанії Петра Котіна , ситуація на захопленій ЗАЕС загрожує дуже поганими наслідками. Дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС . Там майже не залишилося кваліфікованого персоналу, бракує зовнішнього електропостачання і відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища. Головні розрахункові показники критеріїв безпеки вищі за норму, наголосив Котін.

, ситуація на захопленій ЗАЕС загрожує дуже поганими наслідками. Дії російських . Там майже не залишилося кваліфікованого персоналу, бракує зовнішнього електропостачання і відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища. Головні розрахункові показники критеріїв безпеки вищі за норму, наголосив Котін. Голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров заявив, що ЗАЕС вже два роки є джерелом ядерної загрози для всього світу. Через бойові дії навколо станції фіксуються обстріли, на території ЗАЕС російські військові тримають важку техніку, а периметр замінували.

заявив, що ЗАЕС вже два роки є джерелом ядерної загрози для всього світу. Через бойові дії навколо станції фіксуються обстріли, на території ЗАЕС російські військові тримають важку техніку, а периметр замінували. Найбільш вразливими весь цей час є саме жителі Енергодару, зазначив посадовець. Щоб змусити до співпраці, каже, людей викрадали й ув’язнювали. За даними Федорова, в місті та на території промзони ЗАЕС діють до 10 катівень, через які пройшло понад 1,5 тисячі енергодарців.

«Жителі розгортали танкові колони»

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів «Новинам Приазов’я», що протягом тижня від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцеві жителі самостійно будували фортифікаційні споруди та організували чергування на вулицях міста.

3 березня вони відкрили вогонь одразу з важкої техніки

«Нам довелося організовувати такі добровільні дружини серед місцевих мешканців, серед працівників різних сфер, промисловості. Працівники атомної станції, теплової станції ходили на чергування вночі, в час, коли вони не були залучені до основної роботи. Проте захоплення станції відбулося. Люди три рази – 28 лютого, 1 та 2 березня 2022 року – виходили зупиняти танки, нам вдавалося розгорнути оцю колону танків, які йшли захоплювати місто, а 3 березня вони відкрили вогонь одразу з важкої техніки. І зрозуміло, що мирним мешканцям там було вже небезпечно перебувати. Офіційно вважається, що 4 березня – це перший день окупації міста і ЗАЕС», – згадав міський голова.

«Бої у прямому ефірі»

У перший день окупації на територію ЗАЕС зайшла велика кількість російських військових і техніки, каже Орлов. Приблизно така ж кількість окупантів перебуває там і донині.

Велись бої до п'ятої години ранку, фактично всю ніч, весь світ за цим мав змогу спостерігати

«Десь близько другої години дня 3 березня велика колона броньованої техніки підійшла впритул до міста, десь години-дві, може, трішки більше, вони проходили оці фортифікаційні споруди на вхід в місто. Саме в місто в цей день вони не заходили, поїхали об’їзною дорогою на територію першої та другої прохідної (станції – ред.). Там велись бої до п'ятої години ранку, фактично всю ніч, весь світ за цим мав змогу спостерігати, оскільки там працювали онлайн-камери спостереження.

Тобто всі ці події, вони є, і ці воєнні злочини зафіксовані. Вони повністю зруйнували один з корпусів навчально-тренувального центру. Повністю була розтрощена перша прохідна. Були навіть влучання в трубопровідну систему, яка підводить до реакторного відділення першого енергоблока. Були влучання в перший енергоблок, в резервні дизельні електростанції також», – перераховує Орлов шкоду, якої завдали загарбники в перші дні окупації.

За його словами, один танк військові РФ втратили, і він досить довго стояв на території біля першої прохідної ЗАЕС. Російські військові були здивовані спротивом, який чинили жителі Енергодару, окупанти цього не очікували, згадує посадовець.

Вони зрозуміли, що легко їм тут не буде

«Були здивовані, що їх не зустрічають з російськими прапорами, з хлібом сіллю, це був факт. Бо останній раз, фактично все місто – понад 10 тисяч людей вийшли на зустріч окупантам без зброї, з прапорами України, співаючи гімну України, не даючи ворогу зайти в місто. Я думаю, що це найбільше, що здивувало, вони (окупанти – ред.) зрозуміли, що легко їм тут не буде», – зауважив він.



Орлов підкреслив, що зараз місто фактично порожнє, адже 80% його жителів виїхали на підконтрольну владі України територію або за кордон.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«За крок від катастрофи»

Російські збройні сили атакували Запорізьку АЕС два роки тому, відтоді станція представляє постійну ядерну загрозу для населення області та далеко за її межами. Таку заяву зробила міжнародна організація Greenpeace, представники якої 4 березня цього року відвідали Запоріжжя.

Спеціаліст з питань ядерної енергетики проєкту Grenpeace «Зелене відновлення України» Шон Берні вважає, що ядерні об'єкти на території України були стратегічною ціллю Росії від початку повномасштабного наступу.

Була дуже велика загроза захоплення Південноукраїнської станції

«Перша, куди вони дісталися – це Чорнобильська атомна станція. Далі – Енергодар. Рівно два роки тому. І далі була дуже велика загроза захоплення Південноукраїнської станції. Звісно, коли Російська Федерація в режимі онлайн транслювала атаку і захоплення атомної станції, використовуючи зброю – це для нас був повний шок. Можливо, це досі не є загально відомим для світової спільноти фактом – але ми були буквально за крок від катастрофи. Звісно, реактори в цей час працювали. І саме в цей момент вони є найбільш вразливі для втрати живлення. Тому працівники «Енергоатому», які там перебували, вони просто стикнулися з неймовірно складним викликом, який навіть не можна собі уявити», – наголосив він.

«ЗАЕС – військова база РФ»

Експерт зазначив, що є низка доказів того, що Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу. Минулого року Greenpeace оприлюднив звіт на основі даних військових аналітиків компанії McKenzie Intelligence Services.

«Аналітики McKenzie для звіту використовували супутникові знімки для того, щоб зафіксувати використання військової техніки, ракетних, артилерійських установок у безпосередній близькості від станції, які використовувалися для ударів по Дніпропетровській області по Запорізькому регіону. В чому специфіка звіту McKenzie? В тому, що вони змогли ідентифікувати конкретні місця, звідки, наприклад, відбувався обстріл Нікополя.

РФ використовує ЗАЕС для ударів по Україні

Така доказова база є поки що унікальною для світу. Ми конкретно на цьому наполягаємо, щоб світова спільнота знала, що Росія займається не лише ядерним шантажем як таким, а й використовує безпосередньо ЗАЕС для ударів по Україні. Там була установка «Смерч». Її радіус дії – 120 кілометрів. Нам відомо, що звідти завдавалися удари, знаючи напевно, що Україна не буде відповідати на такі удари, і вона не відповідала», – підкреслив експерт.

Берні сказав, що Greenpeace продовжує розслідування злочинів РФ, зокрема «Росатому».

«Свердловини на ЗАЕС»

Однією з головних проблем Запорізької АЕС у Greenpeace називають вразливість шести реакторів станції до втрати електроенергії та життєво важливої функції водяного охолодження.

Найбільшу стурбованість експертів викликають наміри окупантів запусти в роботу реактори ЗАЕС, що є вкрай небезпечним.

«Є дивні індикатори, які нас дуже турбують. «Росатом» призначив свого директора на станції, який зробив оголошення, що до річниці станції (цього року – 40-річча ЗАЕС), вони планують запустити реактор. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на Раді безпеки ООН заявив, що збирається зустрітись з керівництвом «Росатома», аби зʼясувати, які в них наміри», – сказав Берні.

В Greenpeace також наголосили, що для запуску реакторів є чимало перешкод, зокрема недостатня кількість працівників, бойові дії, а також те, що станція два роки фактично не експлуатується.

Де Росія збирається брати воду і скільки взагалі потрібно тієї води для того, щоб відновити роботу ректорів?

«Найбільшою перешкодою тут і нашою стурбованістю є питання води. Яким чином «Росатом» збирається забезпечити достатню кількість води для того, щоб задіяти реактор? Адже після того, як російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, це привезло до осушення Каховського резервуару. Тож виникає питання, де Росія збирається брати воду і скільки взагалі потрібно тієї води для того, щоб відновити роботу ректорів? Ми дізнались, що «Росатом» пробурив свердловини прямо на території станції, завдяки яким вони можуть отримувати 4 кубічних метри води на секунду. Для роботи одного реактора потрібно 100 кубометрів на секунду. Таким чином – 360 кубометрів на годину. Зрозуміло, що навіть з тими свердловинами, які пробурили, у них величезна нестача потреб», – зауважили експерти організації.

«Вразливість реакторів»

Професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Железняк розповів «Новинам Приазов'я», що в умовах, коли реактори вимкнені, ризик аварії є набагато меншим, ніж коли вони працюють. Втім, ситуацію потрібно контролювати постійно.

Підтримується температура палива, щоб вона не падала нижче 200 градусів

«Сьогодні шість реакторів не працюють. Це означає, що ні на одному з них не йде ядерна реакція. Зараз 5 реакторів перебувають в холодному зупині так званому. Це означає, що вони поставлені на охолодження, паливо має деяку температуру, але воно охолоджується. Один реактор, здається, в гарячому зупині. Це означає, що за рахунок подання зовнішньої енергії підтримується температура палива, щоб вона не падала нижче 200 градусів. Для чого це робиться? Якщо ми маємо таке джерело тепла, ми можемо виробляти з пари. Ця пара використовується взимку в тому числі для опалення комунального сектора Енергодару, для комунальних потреб на станції», – пояснив експерт.

Якщо електрична енергія, яка використовується для охолодження палива всіх реакторів, зовсім втрачається електропостачання, то тоді починається поступовий розігрів цього палива, додав експерт.

«Було декілька електричних ліній, які йдуть на станцію, а періодично йде їхнє руйнування. Кожен раз це питання високого ризику, кожен раз МАГАТЕ висловлює побоювання з цього приводу. Станція має дуже потужні дизель-генератори, які можуть в такі періоди виробляти електричну енергію, але цей ризик є», – зазначив він.

Коли українські військові будуть звільняти територію, де розташована Запорізька АЕС, російські працівники звідти виїдуть, і на станції майже нікого не залишиться, переконаний вчений. До такого сценарію потрібно готуватися заздалегідь, каже Железняк.

«Люди, які працюють на Росію, коли підійде українська армія, тікатимуть. Є питання, в якому стані, вони нам станцію залишать. І це буде найбільш ризиковий період. Тому, з усіх боків йде прогнозування наслідків аварії, над цим працює міжнародна спільнота», – додав він.

До яких аварій готуються?

Виконувач обовʼязків начальника відділу радіаційного моніторингу Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і Національної академії наук України Валентин Процак зазначив, що наразі на ЗАЕС не очікуються суттєві викиди радіації. Втім, ситуація може змінюватися, особливо після відходу російських військ. Українські фахівці зараз досліджують різні варіанти розвитку подій.

Можливо, навіть руйнування активної зони реактора

«Якщо не вистачає води для охолодження, відбувається перегрів ядерного палива з усіма наслідками. Тобто, можливо, навіть руйнування активної зони реактора. Легка форма аварії – це коли у нас не відбувається руйнування самої активної зони, є тільки викид газової компоненти радіоактивного забруднення – це цезій йод. Це щось схоже на аварію у Фокусимі. Інше – це більш важкі наслідки, коли у нас відбувається руйнування активної зони з викидом всього спектру радіонуклідів, накопичених за весь час роботи. Тобто сюди підключаються стронцій, америцій, ізотопи плутонію. Залежно від метеорологічних умов і функції джерела викиду, яка характеризує ступінь радіаційного пошкодження. Тобто відбудеться викид в атмосферу», – пояснює він.

Скільки буде викиду, теж залежить від багатьох параметрів, каже експерт. Наразі багато науковців в Україні займаються програмуванням цих процесів.

Перший заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко запевняє, що влада готується навіть до найгірших сценаріїв, які можуть статися на Запорізькій АЕС. За словами посадовця, вже розроблені плани реагування на випадок аварій на атомній електростанції.

Підлягають евакуації 23 населених пункти, десь 140 тисяч осіб, з них 121 тисяча приблизно – це жителі міста Запоріжжя

«Влітку ми провели декілька практичних навчань щодо евакуації населення. Одне було надзвичайно масштабне і було наближене до реальних подій. У випадку трагедії на контрольовану урядом України території підлягають евакуації 23 населених пункти, десь 140 тисяч осіб, з них 121 тисяча приблизно – це жителі міста Запоріжжя. Дніпровський і Хортицький райони. Нами були розроблені відповідні пункти збору, деконтамінації – це помивка людей. Ми звернули увагу на певні організаційні недоліки. Все відпрацювали. І ще провели низку командно-штабних навчань. В кожному органові місцевого самоврядування є відповідальні особи за питання евакуації. У нас розроблені всі маршрути, є транспорт. Всі сили й засоби готові до реагування», – запевнив посадовець.