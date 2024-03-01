Експерти МАГАТЕ повідомляли про вибухи неподалік від Запорізької АЕС напередодні

Запорізька атомна електростанція протягом останніх 10 днів не має резервного джерела живлення – про це йдеться в звіті від 1 березня Міжнародного агентства атомної енергії, експерти якого перебувають на станції.

Експерти МАГАТЕ очікують на відновлення резервної лінії 330 кіловатт найближчим часом, але ситуація з енергопостачанням за межами майданчика «залишається джерелом глибокої стурбованості», заявляє пресслужба агентства з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі.

«За останні 18 місяців найбільша в Європі атомна електростанція зазнала восьми випадків повної втрати електроенергії за межами майданчика, що змусило її покладатися на аварійні дизель-генератори. В історії атомної енергетики це безпрецедентна ситуація, і вона явно не є стійкою», – повідомив він.

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Крім того, місія МАГАТЕ, за звітом, продовжує повідомляти про звуки бойових дій у районі станції:

«Рано вранці в середу експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім, схоже, вогонь зі стрілецької зброї поблизу або на місці. (Російське кервіництво – ред.) ЗАЕС поінформувало групу МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для «захисту станції» від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних інших подробиць про цей інцидент не надходило. Експерти МАГАТЕ попросили отримати доступ до території, але їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що територія розташована поза контролем станції».

Також раніше цього тижня команда МАГАТЕ отримала повідомлення про те, що на окупований Енергодар нібито «сталася атака безпілотників», спрямована на телекомунікаційне обладнання. Згодом експерти вирушили до міста, але не виявили ознак пошкодження.

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Раніше Міністерство енергетики України повідомляло, що станом на 21 лютого високовольтна лінія електропередачі 330 кіловат на Запоріжжі, була знеструмлена внаслідок обстрілів. Відтак Запорізька атомна електростанція залишалася на одній лінії електропостачання.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.