Витік радіоактивної води на зруйнованій АЕС у Фукусімі не загрожує населенню – компанія-оператор

Ніхто не постраждав, а радіаційний моніторинг не виявив впливу на навколишнє середовище після витоку радіоактивної води з очисної установки на постраждалій від цунамі атомній електростанції «Фукусіма-1» у Японії, повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на компанію-оператора.

Працівник станції виявив витік вранці 7 лютого під час перевірки клапанів на очисній машині, призначеній для видалення цезію із забрудненої води, повідомили в Tokyo Electric Power Company Holdings.



У компанії зазначили, що витік міг бути спричинений клапанами, які залишилися відкритими, коли працівники промивали машину. В результаті суміш забрудненої та звичайної прісної води, що залишилася в трубах, витекла через отвори.

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Радіоактивна вода не вийшла з очисного комплексу, а рівень радіації навколо заводу не підвищився, наголошують у компанії.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зазначило, що компанія TEPCO підтвердила, що на майданчику не було зафіксовано значних коливань радіаційних вимірювань.



«Подія не становить жодного ризику для населення і не має впливу на навколишнє середовище за межами майданчика», – йдеться у повідомленні на сайті організації.

У серпні 2023 року оператор атомної електростанції «Фукусіма-1», яка постраждала від цунамі, повідомив, що почав скидання своєї першої партії очищеної радіоактивної води в Тихий океан.

Від 2011 року, коли в результаті цунамі на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія, на електростанції зібралося понад 1,3 мільйона тонн води, яку використовували для охолодження реакторів. Її очистили за допомогою системи, здатної видалити більшість радіонуклідів, та зберігали в резервуарах. У 2024 році вони досягнуть межі своєї ємності, якщо не почати скидати воду.

До березня 2024 року Японія зіллє в океан 31,2 тисяч тонн води. Згідно з планом, воду з резервуарів розбавлять морською водою, щоб знизити концентрацію радіонуклідів, що залишилися в ній. Розведену воду спустять підводним тунелем за кілометр від АЕС. Таким чином, всю воду з резервуарів скидатимуть протягом 30 років.