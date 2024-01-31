Бюджет України отримав ще один транш від Японії на 390 мільйонів доларів – Мінфін

До бюджету України надійшли близько 390 мільйонів доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, повідомляє Міністерство фінансів 31 січня.

За повідомленням, транш передбачений для соціального захисту та відновлення сільського господарства.

Відомство пояснює, що 89,8 мільйонів доларів передані як грант у рамках проєкту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), ще 300 мільйонів – це позика в рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Світовому банку та уряду Японії за фінансову підтримку.

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«Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни», – йдеться в його коментарі.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Японія надасть додатковий 1 мільярд доларів на підтримку української економіки.

Світовий банк у листопаді 2023 року затвердив проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» для України. Проєкт фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні, що підтримується урядом Японії.