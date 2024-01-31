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Бюджет України отримав ще один транш від Японії на 390 мільйонів доларів – Мінфін

За повідомленням, транш передбачений для соціального захисту та відновлення сільського господарства
За повідомленням, транш передбачений для соціального захисту та відновлення сільського господарства

До бюджету України надійшли близько 390 мільйонів доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, повідомляє Міністерство фінансів 31 січня.

За повідомленням, транш передбачений для соціального захисту та відновлення сільського господарства.

Відомство пояснює, що 89,8 мільйонів доларів передані як грант у рамках проєкту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), ще 300 мільйонів – це позика в рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Світовому банку та уряду Японії за фінансову підтримку.

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«Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни», – йдеться в його коментарі.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Японія надасть додатковий 1 мільярд доларів на підтримку української економіки.

Світовий банк у листопаді 2023 року затвердив проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» для України. Проєкт фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні, що підтримується урядом Японії.

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