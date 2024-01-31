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НБУ посилив гривню проти долара майже на 30 копійок

Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 58,28 копійки за долар
Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 27 гривень 58,28 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль посилюється гривня, свідчать дані Finance.ua. За даними цього ресурсу, станом на 13:20 котирування становили 37 гривень 55–57 копійок за долар, це на 10–15 менше за рівень закриття торгів 30 січня.

«Поки що ситуація досить сприятлива для гривні. На ринку є продавці валюти, окрім НБУ, і це збільшує пропозицію долара на торгах. Але ситуація може швидко змінюватись при виході на міжбанк будь-якого великого покупця», – відзначали ще станом на 11:00 фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України, який 30 січня не встиг відреагувати на події на міжбанку в другій половині дня, у своєму довідковому значенні курсу фактично відбив зміни за дві торгові сесії. Актуальне на 12:00 31 січня довідкове значення майже на 30 копійок відрізняється від офіційного курсу на цей день – 37 гривень 58,28 копійки проти 37 гривень 87,46 копійки.

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