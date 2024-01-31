НБУ посилив гривню проти долара майже на 30 копійок

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль посилюється гривня, свідчать дані Finance.ua. За даними цього ресурсу, станом на 13:20 котирування становили 37 гривень 55–57 копійок за долар, це на 10–15 менше за рівень закриття торгів 30 січня.

«Поки що ситуація досить сприятлива для гривні. На ринку є продавці валюти, окрім НБУ, і це збільшує пропозицію долара на торгах. Але ситуація може швидко змінюватись при виході на міжбанк будь-якого великого покупця», – відзначали ще станом на 11:00 фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України, який 30 січня не встиг відреагувати на події на міжбанку в другій половині дня, у своєму довідковому значенні курсу фактично відбив зміни за дві торгові сесії. Актуальне на 12:00 31 січня довідкове значення майже на 30 копійок відрізняється від офіційного курсу на цей день – 37 гривень 58,28 копійки проти 37 гривень 87,46 копійки.