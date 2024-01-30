НБУ мінімально посилив гривню, на міжбанку долар падає

Національний банк України продовжує залишатися головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку, своїми продажами валюти регулятор контролює курс гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 31 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 87,46 копійки за долар. Це на одну копійку менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 88,62 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 15:45 становили 37 гривень 69–76 копійок за долар, це на 11–15 копійок менше від рівня закриття торгів 29 січня.

«На торгах по долару ближче до кінця сесії спостерігається зниження котирувань. Все досить буденно та спокійно», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.