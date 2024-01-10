«Без НБУ знову не впораємось» – регулятор стримує зростання долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку попит на долар США продовжує переважати над пропозицією американської валюти, відзначають фахівці сайту «Мінфін», оцінюючи перебіг торгів 10 січня.

«Торги по долару на піку активності ближче до 12-ї години. Попит значно перевищує пропозицію. Ідуть операції по лотах до 1 мільйона доларів. Без НБУ знову не впораємося», – вказують експерти.

На торгах 9 січня Національний банк України своїми продажами зміг у другій половині дня змінити тренд, і котирування до кінця торгів опустилися майже до 38 гривень за долар, але з перших годин торгів 10 січня ціна американської валюти знову стала зростати. Станом на 13:35, за даними Finance.ua, котирування сягнули 38 гривень 22,5–24,5 копійки за долар, це вже на 10–14 копійок вище від рівня відкриття торгів.

На 10 січня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38 гривень 22,53 копійки за долар, це новий історичний мінімум української валюти проти американської. Опівдні 10 січня регулятор встановив довідкове значення на рівні 38 гривень 21,26 копійки за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.