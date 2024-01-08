НБУ продовжує контрольовану девальвацію гривні щодо долара

Національний банк України продовжує залишатися головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку, своїми продажами валюти регулятор контролює послаблення гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 9 січня офіційний курс на рівні 38 гривень 19,2 копійки за долар. Це на 11 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 7,75 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 15:30 становили 38 гривень 19–24 копійки за долар, це на 4 копійки більше від рівня закриття торгів 5 січня.

«Попит на валюту на міжбанку після обіду залишається високим, що штовхає котирування вгору», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.