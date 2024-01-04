НБУ вперше у 2024 році зміцнив гривню проти долара

Національний банк України, який 3 січня своїми продажами валюти зміг зупинити падіння гривні на міжбанківському ринку, 4 січня вперше у 2024 році посилив офіційний курс гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 5 січня офіційний курс на рівні 38 гривень 4,12 копійки за долар. Це на 7 копійок менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 11,59 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:00 становили 38 гривень 7–10 копійок за долар, це на 5–6,5 копійки менше від рівня закриття торгів 3 січня.

«Активне «заливання» валюти Нацбанком дещо збило валютні котирування. Але інших продавців, окрім НБУ, мало», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 13:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.