Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

НБУ вперше у 2024 році зміцнив гривню проти долара

Національний банк України (на фото) залишається головним гравцем на валютному ринку
Національний банк України (на фото) залишається головним гравцем на валютному ринку

Національний банк України, який 3 січня своїми продажами валюти зміг зупинити падіння гривні на міжбанківському ринку, 4 січня вперше у 2024 році посилив офіційний курс гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 5 січня офіційний курс на рівні 38 гривень 4,12 копійки за долар. Це на 7 копійок менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 11,59 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:00 становили 38 гривень 7–10 копійок за долар, це на 5–6,5 копійки менше від рівня закриття торгів 3 січня.

«Активне «заливання» валюти Нацбанком дещо збило валютні котирування. Але інших продавців, окрім НБУ, мало», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 13:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG