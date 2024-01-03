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НБУ зупинив падіння гривні на міжбанку, але офіційний курс оновив черговий мінімум

На піку котирування сягали 38 гривень 18–20,5 копійки за долар, але інтервенцій НБУ вистачило для розвороту тренду
На піку котирування сягали 38 гривень 18–20,5 копійки за долар, але інтервенцій НБУ вистачило для розвороту тренду

Національний банк України своїми продажами валюти зміг зупинити падіння гривні на міжбанківському ринку, але офіційний курс усе одно оновив черговий мінімум щодо долара США.

НБУ встановив на 4 січня офіційний курс на рівні 38 гривень 11,59 копійки за долар. Це на 3 копійки більше від офіційного курсу на сьогодні, який становив 38 гривень 8,39 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:10 становили 38 гривень 13,5–15 копійок за долар, це на 0,5–1 копійку більше від рівня закриття торгів 2 січня. На піку котирування сягали 38 гривень 18–20,5 копійки за долар, але інтервенцій НБУ вистачило для розвороту тренду.

«Торги по долару ближче до обіду залишаються дуже активними. Попит перевищує пропозицію, і Нацбанк закриває значну частину покупців валюти», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 13:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

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