Гривня оновила історичний мінімум щодо долара – курс НБУ

Національний банк України встановив на 3 січня офіційний курс на рівні 38 гривень 8,39 копійки за долар. Це на 7 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становив 38 гривень 1,44 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 15:55 становили 38 гривень 12–14,5 копійки за долар, це на 15–21 копійку більше від рівня закриття торгів 1 січня.

«Попит перевищує пропозицію, і Нацбанк закриває своїми інтервенціями обсяги валюти, яких бракує», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 12:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.