Нацбанк: протягом 2023 року міжнародні резерви України зросли на 42%

На 1 січня 2024 року міжнародні резерви України становлять, попередньо, становлять понад 40,5 мільярда доларів, повідомляє Національний банк 5 січня.

«У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Нацбанк здійснював операції на валютному ринку України. Зокрема, в грудні чистий продаж валюти становив 3,55 мільярда доларів, що в 1,4 більше, ніж у листопаді. Регулятор пояснює зростання інтервенцій минулого місяця сезонною активізацією бюджетних видатків наприкінці року.

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«Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 мільярда доларів США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 19,7 мільярда доларів», – зазначає банк.

НБУ додає, що міжнародна допомога, а також розміщення валютниї облігацій внутрішньої державної позики на близько 4,5 мільярда доларів дозволили:

компенсувати чисті інтервенції регулятора з продажу валюти

профінансувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті

наростити міжнародні резерви до рівня, достатнього для підтримання курсової стійкості й надалі

За оцінкою Нацбанку, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

У жовтні 2023 року Національний банк заявив про запровадження керованої гнучкості обмінного курсу «з огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції». Водночас у 2024 році НБУ очікує на певне зростання інфляції через збереження високих ризиків.

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У грудні Євросоюз виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з пакету підтримки на 2023 рік.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.