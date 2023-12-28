Міністр Жолнович розповіла, що буде з пенсіями у разі відсутності міжнародної фіндопомоги

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголошує, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги проблем із виплатою пенсій не повинно бути, але їхня індексація у 2024 році може не відбутися.

«Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що левова частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, проблем із виплатою пенсій не має бути.

«Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги – ред.), говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена. На це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів», – заявила міністр.

Вона додала, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені, і висловила сподівання, що ресурси на це знайдуть.

«Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити», – сказала Жолкович.

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Напередодні міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що у короткотерміновій перспективі перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо буде затримка допомоги від іноземних партнерів. Але у довготривалій перспективі, за її словами, є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони.

Водночас Свириденко заявила, що зараз спільно із партнерами пропрацьовується кілька варіантів розвитку подій на випадок, якщо будуть затримки із фінансуванням від ЄС та США.

«Але ми переконані, що вони не знадобляться. Ми бачимо чіткі сигнали від партнерів, що фінансування буде», – написала вона на своїй сторінці в фейсбук.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

Крім того, у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.