МАГАТЕ застерігає РФ від перезапуску окупованої Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) застерігає Росію від перезапуску окупованої Запорізької АЕС, заявив у глава МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Гроссі відповів на пропозицію оператора російської атомної станції відновити роботу станції.

«Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, цей станція зупинена тривалий час», – сказав Ґроссі в коментарі AFP.



Він не виключив, що станція буде запущена в якийсь момент у майбутньому, але сказав, що для цього «потрібно буде провести низку оцінок безпеки».

Ґроссі сказав, що його двома основними проблемами є фізична цілісність станції та порушення її зовнішнього електропостачання, яке може перешкодити належному охолодженню.

Вранці 6 березня Рафаель Ґроссі прибув до Сочі (РФ) для переговорів щодо окупованої Запорізької АЕС.

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Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. У вересні 2023 року президент «Енергоатому» повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденнях і катуваннях персоналу станції.