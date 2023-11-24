У Хмельницькому районі працювала ППО – влада

У Хмельницькому районі в ніч на 24 листопада працювали сили протиповітряної оборони, повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило», – написав він у фейсбуці.

Про роботу ППО і падіння уламків збитого безпілотника в Хмельницькому районі повідомляли раніше – в ніч на 22 листопада. Тоді уламки впали на території приватного подвір’я, виникла пожежа в господарській нежитловій споруді, люди не постраждали.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.