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10 вересня 2020, Київ 16:19
Новини | Коронавірус

У головнокомандувача ЗСУ Хомчака підтвердили COVID-19

«Протягом двох тижнів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції. На сьогодні стан його здоров’я задовільний»

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак захворів на COVID-19, стан його здоров’я задовільний, повідомив українським новинним агенціям речник Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

«Протягом двох тижнів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції. На сьогодні стан його здоров’я задовільний», – сказав Сеник.

Станом на 10 вересня в Збройних силах України на коронавірусне захворювання COVID-19 хворіють 643 людини, за минулу добу зафіксували 44 нові випадки. Шість людей померли від початку пандемії.

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