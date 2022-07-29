Зеленський представив нового командувача ССО

Президент України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка – нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня», – цитує слова голови держави пресслужба командування ССО на своїй сторінці у фейсбуці.

Володимир Зеленський 25 липня звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Віктора Хоренка. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Пізніше президент уточнив, що Галагана переводять на інший напрямок «і з метою оновлення Служби безпеки України» призначають першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.