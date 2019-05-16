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16 травня 2019, Київ 21:36
Новини | Суспільство

У міжнародному розслідуванні щодо кіберзлочинів Україна висунула підозру одній особі – Сторожук

16 травня у Європолі повідомили, що європейська і американська поліція ліквідували міжнародне злочинне кіберугруповання

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Перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук повідомив про висунення підозри громадянину України за підсумками завершення розслідування діяльності міжнародної злочинної організації, яка за допомогою кібермережі Avalanche викрала 100 мільйонів доларів у понад 40 тисяч жертв.

«Це був безпрецедентний досвід проведення розслідування, особливо з точки зору транскордонного співробітництва правоохоронців з 26 країн. Наразі українські правоохоронні органи висунули підозру громадянину України К. за фактом забезпечення кіберзлочинців безпечною інфраструктурою, через яку розміщувалися та розповсюджувалися GozNym, URLzone, тобто забезпечив кіберзлочинців знаряддям для вчинення банківського шахрайства, а також відмивання грошових коштів», – розповів Сторожук на спільній міжнародній прес-конференції правоохоронців 5 країн: України, США, Німеччини, Болгарії, Грузії, Молдови та представників Євроюсту та Європолу у Гаазі.

Сторожук додав, що на сьогодні мережа Avalanche ліквідована. По всьому світу вже затримані 11 осіб, а заходи із затримання решти учасників мережі тривають.

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16 травня у Європолі повідомили, що європейська і американська поліція ліквідували міжнародне злочинне угруповання, що використовувало шкідливе програмне забезпечення для крадіжки 100 мільйонів доларів у десятків тисяч людей. Повідомлялося, що слідчі дії тривали у США і п’яти європейських країнах – Болгарії, Німеччині, Грузії, Молдові та Україні. За даними правоохоронців, зловмисники використали шкідливе програмне забезпечення GozNym для зараження комп’ютерів і збору даних про банківські операції понад 41 тисячі людей, головним чином «підприємств і їх фінансових установ».

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