Кіберполіція: від початку війни викрили понад 100 інтернет-шахраїв

Кіберполіція повідомляє, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України викрила понад 100 інтернет-шахраїв та відкрила щодо них кримінальні провадження.

«Найрозповсюдженішими схемами шахрайства зараз є псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення та продаж неіснуючих товарів (зокрема, військової амуніції)», – пояснюють правоохоронці.

Окрім того, шахрайські схеми під час війни стосуються організації переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку та надання інформації щодо громадян, що зникли безвісти.

У кіберполіції просять українців, що стали жертвами інтернет-шахраїв, повідомляти про це на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

23 березня Служба безпеки України заявила, що викрила псевдоволонтера, який який безкоштовно отримував партії амуніції для відправки на передову, але продавав її реальним волонтерам за спекулятивними цінами.