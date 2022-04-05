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Кіберполіція: від початку війни викрили понад 100 інтернет-шахраїв

Зокрема, шахрайські схеми під час війни стосуються організації переправлення через державний кордон чоловіків

Кіберполіція повідомляє, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України викрила понад 100 інтернет-шахраїв та відкрила щодо них кримінальні провадження.

«Найрозповсюдженішими схемами шахрайства зараз є псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення та продаж неіснуючих товарів (зокрема, військової амуніції)», – пояснюють правоохоронці.

Окрім того, шахрайські схеми під час війни стосуються організації переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку та надання інформації щодо громадян, що зникли безвісти.

У кіберполіції просять українців, що стали жертвами інтернет-шахраїв, повідомляти про це на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

23 березня Служба безпеки України заявила, що викрила псевдоволонтера, який який безкоштовно отримував партії амуніції для відправки на передову, але продавав її реальним волонтерам за спекулятивними цінами.

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