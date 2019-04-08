Кіберполіція з початку року закрила 100 піратських онлайн-кінотеатрів

З початку року правоохоронці припинили діяльність 100 піратських онлайн-кінотеатрів. Як повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, адміністраторів цих ресурсів викрили на території Львівської та Закарпатської областей, а також у Києві.

«Сьогодні, 8 квітня, операція «Пірати» стартувала по всій країні та триватиме до кінця місяця. Її основною задачею є посилення уваги до протидії злочинам, що вчиняються у сфері порушень авторських прав правовласників», – повідомив Демедюк.

За його словами, головною метою піратів є не надання громадянам безкоштовного доступу до перегляду відео, а отримання грошей за розміщення рекламних оголошень на піратських ресурсах.

«Такий заробіток може стартувати від 500 доларів на місяць з одного сайту. При цьому, немає гарантії того, що цей ресурс не несе у собі шкідливого програмного забезпечення», – повідомив керівник кіберполіції.

Правоохоронці повідомили, що підписали кілька меморандумів про співпрацю з лідерами медіа-індустрії та громадськістю.

Кіберполіція була заснована у жовтні 2015 року як підрозділ Нацполіції для боротьби з кіберзлочинністю.