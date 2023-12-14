Кінотеатри в Литві відмовилися показувати фільм Міядзакі: стверджують, що прокатник пов’язаний із РФ

Кінотеатри Литви відмовилися від показу останнього мультфільму японського аніматора Хаяо Міядзакі «Хлопчик та чапля».

У заяві кінотеатрів, яку цитує литовський національний мовник LRT, стверджується, що організація-прокатник мультфільму – естонська компанія Artgene – має зв’язки із Росією.

Також було скасовано лекцію російського кінокритика Антона Доліна, яку він мав прочитати на прем’єрі фільму у Вільнюсі. Автори заяви висловили підозру, що частина прибутку від прокату фільму може піти до Росії.

«Литовська кінематографічна спільнота закликає й інші країни Балтії відреагувати на цю інформацію та можливі шкідливі дії Росії щодо балтійської економіки та кіноіндустрії, а також не дозволити нажитися державі агресору», – зазначено у документі.

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Подробиці зв’язків Artgene із Росією заява не уточнює. Згідно з нею, на сторінці представника Artgene у LinkedIn той писав про досвід організації прокату японських фільмів у Росії.

Компанія Artgene – правовласник «Хлопчика та чаплі» у країнах Балтії – повідомила, що надала докази, що прибуток від прокату в балтійських країнах не йде до Росії, і жодна російська компанія не є бенефіціаром Artgene. Її представник Олексій Бажин назвав позицію литовських кінотеатрів провокаційною та необґрунтованою.

Кінокритик Антон Долін, чия лекція на прем’єрі мультфільму не зможе відбутися, повідомив також, що скасування зазнали і два інших заходи за його участі – лекція про кінематографічні підсумки року 14 грудня та показ фільму українсько-німецького режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» Вільнюсі 15 грудня.