Атака на Одещину: Кіпер повідомив про влучання в об’єкт інфраструктури

Російські війська атакували Одеську область ударними дронами вночі проти 2 грудня – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер

«На жаль, сталося влучання в об’єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», – написав він у своєму телеграмі.

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За даними обласної влади, ніхто не постраждав.

Раніше командування Повітряних сил повідомило, що слили протиповітряної оборони збили 10 російських дронів-камікадзе Shahed з 11 в ході нічної атаки Росії на Одеську область.