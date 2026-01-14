Доступність посилання

Новини | Міжнародні

ЗМІ: на Кіпрі знайдено тіло колишнього очільника російського «Уралкалію» Баумгертнера

На Кіпрі знайдено тіло колишнього очільника компанії «Уралкалій» Владислава Баумгертнера, який зник тиждень тому, повідомляють «Фонтанка» і грецькі медіа Philenews і Protagon з посиланням на джерела.

Тіло знайшли на південному березі Кіпру, зазначає Philenews. За інформацією видання, слідчі чекають на остаточну ідентифікацію.

Баумгертнер зник 8 січня. Як пише «Фонтанка», бізнесмен активно займався скелелазінням, і «вирішив подолати черговий непростий маршрут», коли на острові було вітряно.

«І ближнє коло Владислава, і місцева поліція вважали, що основна версія – це нещасний випадок, який міг бути пов’язаний із невдалою спробою подолати задуманий Баумгертнером шлях», – повідомляє видання.

У день зникнення Баумгертнера на Кіпрі знайшли мертвим співробітника посольства Росії. Антон Панов, як стверджують журналісти-розслідувачі, – криптограф російської дипмісії, пов’язаний із спецслужбами. Він наклав на себе руки, повідомила кіпрська поліція виданню Cyprus Mail.

Того ж дня на Кіпрі також спалахнув корупційний скандал: у соцмережах з’явився запис знятої на приховану камеру зустрічі високопосадовців країни, які обговорювали корупційні схеми, включаючи допомогу росіянам в обході санкцій ЄС. Це призвело до відставки глави адміністрації президента Кіпру Хараламбоса Хараламбуса.

