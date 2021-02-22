Суд у Вільнюсі ще не розглядав скаргу Кіркорова на заборону в’їзду до Литви

Вільнюський окружний адміністративний суд «поки не може» розглядати скаргу російського артиста Філіпа Кіркорова щодо заборони на в’їзд в Литву протягом п’яти років через відвідування окупованого Росією Криму. Про це заявив представник судової інстанції Аудріс Кутрявічюс.

«Заявник разом зі скаргою повинен представити рішення, яке він оскаржує. Воно Кіркорову ще не вручене, тому суд, не маючи усіх необхідних документів, не може приступити до розгляду клопотання», – цитує Кутрявічюса російське агентство ТАСС.

Юрист Кіркорова Олександр Добровінський заявив, що клопотання з вимогою видати копію рішення про заборону на в’їзд Кіркорова в Литву подали у суд Вільнюса. Він зазначив, що рішення литовського МЗС ніхто досі не бачив, і Кіркорову його не передавали.

19 січня влада Литви заборонила на п’ять років в’їзд в країну російському співаку Філіпу Кіркорову за виступи в окупованому Росією Криму. Його внесли до списку небажаних в Литві осіб.

Глава МЗС Литви зазначив, що його відомство буде систематично давати оцінку особам, яких Росія використовує «для просування своєї зовнішньої політики».