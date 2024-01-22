На Кіровоградщині потонуло двоє дітей: одного хлопчика досі шукають – ДСНС

На Кіровоградщині з 20 січня шукають дитину, яка потонула у річці Інгулець, тіло ще одного 8-річного хлопчика вже знайшли, йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«20 січня о 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від стурбованої жительки села Олександрівка Петрівської СТГ Олександрійського району про те, що вона бачила двох дітей, які знаходились на кризі річки Інгулець», – розповіли у ДСНС України.

Після цього, зі слів жінки, через деякий час обоє дітей зникли. На місце події було направлено відділення рятувальників 32-ої пожежно-рятувальної частини смт Петрове.

За даними рятувальників, 21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

«О 09:29 тіло хлопчика 2015 р. н. було вилучено з водойми. Пошуки другої дитини тривають. Причину та обставини загибелі дитини встановлюють фахівці», – додають рятувальники.