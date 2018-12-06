Угорщина запевнила, що не видає і не видаватиме українцям своїх паспортів – Клімкін

Угорщина запевнила, що не видає і не видаватиме українцям своїх паспортів, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Вони кажуть, що не видають зараз цих паспортів і не будуть. Це вже добре, оскільки я пам'ятаю, коли він казав (міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – ред.), що видача угорських паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилося», – сказав Клімкін.

У середині вересня було поширене відео, на якому в одному із закарпатських консульств Угорщини видають угорські паспорти українським громадянам. Це призвело до загострення у відносинах між Україною так Угорщиною.