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06 Грудень 2018, Київ 21:47
Новини | Політика

Угорщина запевнила, що не видає і не видаватиме українцям своїх паспортів – Клімкін

Клімкін про видачу угорських паспортів в Україні: зараз це за визначенням закінчилося

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Угорщина запевнила, що не видає і не видаватиме українцям своїх паспортів, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Вони кажуть, що не видають зараз цих паспортів і не будуть. Це вже добре, оскільки я пам'ятаю, коли він казав (міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – ред.), що видача угорських паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилося», – сказав Клімкін.
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У середині вересня було поширене відео, на якому в одному із закарпатських консульств Угорщини видають угорські паспорти українським громадянам. Це призвело до загострення у відносинах між Україною так Угорщиною.

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