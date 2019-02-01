Суспільне мовлення: Клімкін відреагував на звільнення Аласанії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Наглядова рада НСТУ має озвучити свої претензії до Зураба Аласанії, за чию відставку з посади голови правління вона проголосувала 31 січня.

«Наші думки (з Аласанією – ред.) могли розходитися, але розмова завжди була дружньою і з великою повагою до позиції співрозмовника. Я не знаю, які у Наглядової ради питання до Зураба, але вони мають, щонайменше, бути озвучені. А також стати предметом суспільного обговорення, як, власне, і має бути при «суспільному» мовленні. А взагалі, подібна ситуація за два місяці до виборів – це, вибачте, на голову не налазить», – написав очільник української дипломатії у Facebook 1 лютого.

Раніше 1 лютого незалежні журналісти виступили на підтримку голови правління НСТУ Зураба Аласанії та оголосили про створення неформальної спільноти для протидії цензурі під назвою Ініціатива «34».

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

У ймовірному фрагменті проекту рішення Наглядової ради щодо відсторонення Аласанії, який він згодом оприлюднив, йому закидали «деполітизацію новин» і «відсторонення від влади».

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.

20 грудня минулого року Наглядова рада ухвалила рішення про продовження мовлення ще на рік програм журналістських розслідувань «Схеми» та «Наші гроші з Денисом Бігусом». На день раніше автори обох проектів Наталія Седлецька та Денис Бігус заявили про ймовірність того, що на засіданні ради буде розглядатися припинення їхньої трансляції.