Кличко відзвітував про роботу за 2018-й рік, каже: доходи бюджету Києва перевиконані

Міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради у четвер відзвітував про роботу столичної влади у 2018 році.

«Якщо при ухваленні кошторису доходи у 2018-му планували на рівні 51,5 мільярда гривень, то за результатами року фактично отримали 57,1 мільярда», – повідомив Кличко.

За його словами, більшість коштів, майже дві третини, торік столична влада спрямувала на соціально-культурну сферу, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та спорт.

Доходи бюджету на поточний рік, заявив Кличко, заплановані на рівні 57,5 мільярдів гривень.

Володимир Кличко склав присягу мера Києва у червні 2014 року.