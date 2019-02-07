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07 Лютий 2019, Київ 15:35
Новини | Політика

Кличко відзвітував про роботу за 2018-й рік, каже: доходи бюджету Києва перевиконані

Володимир Кличко став мером Києва у 2014 році

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Міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради у четвер відзвітував про роботу столичної влади у 2018 році.

«Якщо при ухваленні кошторису доходи у 2018-му планували на рівні 51,5 мільярда гривень, то за результатами року фактично отримали 57,1 мільярда», – повідомив Кличко.

За його словами, більшість коштів, майже дві третини, торік столична влада спрямувала на соціально-культурну сферу, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та спорт.

Доходи бюджету на поточний рік, заявив Кличко, заплановані на рівні 57,5 мільярдів гривень.

За даними влади Києва, щороку київським вокзалом користуються десятки мільйонів людей
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Володимир Кличко склав присягу мера Києва у червні 2014 року.

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