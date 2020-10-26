Кличко заявив про відсутність симптомів COVID-19 і намір зробити повторно тест

Кандидат на посаду Київського міського голови, чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому у понеділок піде на повторний тест.

«Буду здавати наступний тест і тримаю кулаки за те, що тест буде негативний, щоб це була помилка. Я почуваюся абсолютно нормально, ніяких симптомів у мене немає – ні температури, ні кашлю, нічого іншого, що буває у хворих на COVID-19», – сказав Кличко.

Він додав, що чекає, коли лікарі дадуть «зелене світло» для того, щоб повернутись повноцінно до роботи.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що захворів на COVID-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

За даними екзитполів, Кличко і його партія «Удар» перемагають на виборах у Києві, втім не виключений другий тур.