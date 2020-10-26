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26 жовтня 2020, Київ 08:32
Новини | Коронавірус

Кличко заявив про відсутність симптомів COVID-19 і намір зробити повторно тест

Віталій Кличко каже, що почувається абсолютно нормально

Кандидат на посаду Київського міського голови, чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому у понеділок піде на повторний тест.

«Буду здавати наступний тест і тримаю кулаки за те, що тест буде негативний, щоб це була помилка. Я почуваюся абсолютно нормально, ніяких симптомів у мене немає – ні температури, ні кашлю, нічого іншого, що буває у хворих на COVID-19», – сказав Кличко.

Він додав, що чекає, коли лікарі дадуть «зелене світло» для того, щоб повернутись повноцінно до роботи.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що захворів на COVID-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

За даними екзитполів, Кличко і його партія «Удар» перемагають на виборах у Києві, втім не виключений другий тур.

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