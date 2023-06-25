«Я на це не впливаю»: Кличко щодо можливого призначення Кіма головою КМВА

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію ЗМІ про можливу відставку з посади начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка та призначення замість нього чинного очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

В інтерв’ю журналістці Радіо Свобода Кличко запевнив, що «готовий працювати з ким завгодно», а також наголосив, що для нього «ключове завдання, щоб людина була ефективною».

«Але є одне «але». Дуже дивно, коли на військові посади призначають людей, які жодного дня в армії не служили. Дуже дивно виглядає, коли, використовуючи боксерську термінологію, люди, які жодного разу у ринг не виходили. Тобто у нас багато таких речей, які не співпадають з реальністю», – каже мер столиці.

Також Кличко зазначив, що Офіс президента не радиться з ним про те, кого призначати на посаду голови військової адміністрації Києва і йому доведеться працювати з будь-ким, бо «не має інших варіантів».

«Зі мною це (кадрові призначення – ред.) ніхто не погоджує. Ці питання не погоджують з мером. Це питання ухвалюється на власний розсуд по тих чи інших показниках. Я на це не впливаю», – наголосив мер.

Нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація про те, що Віталія Кіма можуть призначити новим главою КМВА. Водночас, коментуючи ці дані виданню LB.ua, Кім заявив: «Уперше про це чую».

На уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від Офісу президента все ж буде така пропозиція, він додав: «Я не готовий це обговорювати».