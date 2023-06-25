Число жертв російського удару 24 червня в Києві зросло до пʼяти – Кличко

До пʼяти зросло число загиблих унаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва 24 червня, повідомив столичний голова Віталій Кличко.

«Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку», – написав Кличко в телеграм-каналі зранку 25 червня.

За даними Київської міської військової адміністрації, вночі 24 червня російські війська випустили ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Біля Києва збили понад 20 ракет.