У Києві зросло число постраждалих через нічну атаку РФ – Кличко

У Києві число постраждалих через російську атаку зросло до 12 людей, восьмеро з них перебувають у лікарнях, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко.

Раніше було відомо про дев’ятьох постраждалих.

За даними місцевої влади, у Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок, де горіли квартири на кількох поверхах – пожежу ліквідували. У ДСНС повдомляли, що рятувальники там врятували 20людей, 9 – травмовані, п’ятьох передали медикам.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


