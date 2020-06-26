Кличко: якщо кількість хворих зростатиме, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень

Влада Києва розглядає можливість повернення до суворих протиепідемічних заходів, якщо кількість хворих і надалі стрімко зростатиме. Про це на брифінгу 26 червня заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Вірус не відступив, і якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення», зазначив мер.

Кличко наголосив, що епідемситуація у столиці погіршилася.

«Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти, що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися, та не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, у столиці збільшується кількість дітей, у яких виявили коронавірус.

В Україні станом на ранок 26 червня виявлено понад 41 тисячу хворих на COVID-19, померли 1 086 пацієнтів, одужали 17 758. Минулої доби було встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 109 інфікованих коронавірусом. Померли протягом доби 19 людей, одужав 541 хворий.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО у Києві від початку епідемії виявили 4 726 інфікованих коронавірусом (113 за останню добу), померли 102 людини, одужали 1489.