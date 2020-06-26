У Києві збільшується кількість дітей, які хворіють на COVID-19 – Кличко

Києві збільшується кількість дітей, у яких виявили коронавірус. Про це на брифінгу 26 червня заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Хочу зауважити, що збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Лише цього місяця у Києві захворіли 139 дітей. Загалом за період пандемії – 377. У стаціонарах лікарень на сьогодні перебувають 16 дітей», – зазначив мер.

Він додав, що наймолодшому пацієнту з коронавірусом на момент його виявлення було 10 днів, але найбільше хворіють діти віком від 10 до 14 років.

Кличко закликав дорослих пояснювати дітям правила безпеки під час епідемії та демонструвати це своїм прикладом.

В Україні станом на ранок 26 червня виявлено понад 41 тисячу хворих на COVID-19, померли 1 086 пацієнтів, одужали 17 758. Минулої доби було встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 109 інфікованих коронавірусом. Померли протягом доби 19 людей, одужав 541 хворий.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО у Києві від початку епідемії виявили 4 726 інфікованих коронавірусом (113 за останню добу), померли 102 людини, одужали 1489.