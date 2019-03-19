Метро на Виноградар: Кличко спустився в монтажну шахту на Сирці

У Києві 19 березня презентували, як відбуватиметься будівництво метро на житловий масив Виноградар. На презентацію прибули столичний голова Віталій Кличко та президент Петро Порошенко.

«Мер спустився в монтажну шахту на Сирці», – йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

На фото видно, як Кличко у діловому костюмі на кілька метрів спустився по драбині у бетонну шахту.

Президент Петро Порошенко, який теж приїхав з «інспекцією» будівництва метро на Виноградар, повідомив, що торік на першу чергу будівництва станцій Сирецько-Печерської лінії спрямували 2,5 мільярди гривень.

«Цього року планується спрямувати ще 1,5 мільярда гривень. Загалом вартість введення в експлуатацію станцій «Мостицька» і «Проспект Правди» оцінюється у 6 мільярдів гривень. І завдяки децентралізації столиця матиме достатні ресурси, щоб дофінансувати будівництво», – сказав Порошенко.

Очікується, що нові станції метро у Києві – «Мостицька» та «Проспект Правди» в мікрорайоні Виноградар відкриють у 2021 році.