Кличко хоче від правоохоронців звіту про розслідування щодо свого відстороненого заступника

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про розслідування щодо свого нині відстороненого з посади першого заступника Миколи Поворозника.

«Хочу звернутися до правоохоронних органів: надати інформацію щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили. Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Миколою Поворозником», – сказав Кличко.

Він додав, що у цій справі потрібно «якнайшвидше розставити крапки над «і».

«Винен – відповідатиме за законом. Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?», – заявив Кличко.

21 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонив Поворозника з посади свого заступника.

Це сталося незабаром після того, як 17 квітня перший заступник голови КМДА Віталія Кличка Микола Поворозник заявив, що звернувся до мера столиці з проханням відсторонити його з посади на час слідства.

Ввечері 14 квітня українські ЗМІ повідомляли, що у приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника. Згодом Поворозник відкинув всі звинувачення на свою адресу і заявив, що підозру йому не оголошували.