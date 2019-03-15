Ув’язненого у Росії Клиха перевіряють на онкомаркери – правозахисниця

Ув’язненого у Росії українця Станіслава Клиха перевіряють на наявність онкологічних захворювань, повідомила на сторінці у Facebook правозахисниця Тетяна Щур.

«Щойно від нього з ЛІУ-3 (Челябінськ) вийшов адвокат, який працює за договором з Уральською правозахисною групою. Стас виглядає непогано, каже, що все у нього нормально. У порівнянні з в’язницею – набагато краще. Своє довге перебування в лікувальному (не психіатричній) закладі пояснює тим, що, на його прохання, лікарі його перевіряють на онкомаркери», – написала правозахисниця.

За її словами, Клих перебуває у палаті один, сказав, що турбується про батьків.

«Ця інформація повідомлена його мамі і консулу», – зазначила Тетяна Щур.

На початку січня Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила омбудсмену України Людмилі Денісовій, що Станіславу Клиху зробили усі необхідні аналізи, і «діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується».

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також у цій справі проходив іще один українець – Микола Карпюк. Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок. Клих наголошував, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання російське слідство отримало від нього під тортурами.

Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха через значний психологічний тиск за ґратами в Росії, неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники. Останнім часом Клих також сам скаржився на сильний біль у серці, нирках, печінці, на проблеми з ногами і підозрював імовірне захворювання на рак шкіри.