ЄС наступного тижня планує зняти санкції з ексміністра Клименка

Європейський союз наступного тижня планує зняти санкції з колишнього міністра доходів і зборів України часів експрезидента Віктора Януковича Олександра Клименка, запроваджені через розтрату державних коштів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зараз у санкційному списку ЄС, запровадженому у 2014 році проти Віктора Януковича і його оточення, залишилося сім осіб із 18 осіб, зокрема сам Янукович.

Санкції були запроваджені в 2014 році. Влада ЄС визнала експрезидента України і людей з його оточення відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України.

У березні 2020 року Європейський союз зняв санкції з двох колишніх українських високопосадовців з оточення експрезидента Віктора Януковича. Зі списку санкцій виключені колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров і колишній міністр енергетики Едуард Ставицький.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.