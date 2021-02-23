В ЄС планують зняти санкції з 2 посадовців часів Януковича, проти ще 7 – продовжать – джерела

Дипломати ЄС попередньо домовилися вилучити зі санкційного списку двох експосадовців часів президентства Віктора Януковича: колишнього першого віцепрем’єра та ексголову Національного банку України Сергія Арбузова й ексміністра освіти Дмитра Табачника. Про це Радіо Свобода повідомили джерела в ЄС, знайомі з ситуацією.

Водночас санкції щодо колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка будуть продовжені на шість місяців, а щодо ще сімох осіб їх продовжать на рік. Йдеться про експрезидента Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонку, його сина, ексдепутата-регіонала Артема Пшонку, колишнього керівника МВС Віталія Захарченка, ексзаступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка і бізнесмена-олігарха Сергія Курченка.

Посли ЄС ухвалять остаточне рішення з цього приводу наступного тижня.

10 лютого джерела Радіо Свобода в Європейському союзі розповіли, що ЄС може зняти санкції із Олександра Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Пізніше Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив, що українські суди не виносили вироки стосовно посадовців часів президентства Віктора Януковича, з яких Європейський союз може зняти санкції.

У прокуратурі заявили, що станом на 12 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України здійснювали досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях, у яких повідомлена підозра перерахованим особам.

П’ять із цих кримінальних проваджень зупинили «у зв’язку з розшуком підозрюваних чи виконанням дій у межах міжнародного співробітництва».

У ще двох провадженнях, де фігурує колишній міністр Клименко, стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення. 18 травня 2020 року Вищий антикорупційний суд повідомив Радіо Свобода, що скасував рішення про заочний арешт Клименка, оскільки його не вважають оголошеним у міжнародний розшук.

Водночас у жодному з цих проваджень до суду не направляли обвинувальні акти.

Крім того, Олександр Янукович є фігурантом розслідування Національної поліції. Наразі провадження зупинили через розшук підозрюваного.

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.

Кілька дипломатів ЄС, які знайомі з переговорами, але не уповноважені говорити під запис, розповіли Радіо Свобода, що в санкційному списку є «низка «слабких справ», які можуть бути оскаржені в суді Європейського союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.

Прем’єр України Денис Шмигаль заявив: «Стосовно окремих фізичних осіб: там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті – звичайно, там санкції можуть завершувати свою дію».