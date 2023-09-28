КМДА оголосила карантин у частині Голосіївського району Києва через африканську чуму свиней

На території лісопаркового господарства «Конча-Заспа» зафіксували спалах африканської чуми свиней, повідомила Київська міська державна адміністрація увечері 27 вересня.

Відтак Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА встановила карантин у частині Голосіївського району столиці, заявляє міська влада з посиланням на Держпродспоживслужбу.

«Епізоотичним вогнищем африканської чумки свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа». Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту», – заявляє КМДА, оприлюднивши фото мапи з радіусом захисної зони.

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У зоні захисту заборонено торгівлю на ринках свинями та продуктами з них, крім отриманих на підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності ветеринарних документів, а також виставки, ярмарки чи базари пов’язані із пересуванням та скупченням тварин.

У зоні нагляду заборонено торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на підприємствах із відповідним дозволом, та за наявності супровідних ветеринарних документів.

Також КМДА анонсує можливі обходи в приватному секторі для виявлення хворих чи загиблих свиней.

Карантин може бути знятий через 40 діб після виконання всіх заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням Комісії.

У квітні 2021 році через спалах африканської чуми свиней довелося забити 21 тисячу тварин на Буковині.