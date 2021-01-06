У КМДА розповіли деталі про новий застосунок «Київ Цифровий», який має замінити Kyiv Smart City

Застосунок «Київ Цифровий» має замінити Kyiv Smart City та поєднати його концепцію з міськими електронними системами, заявила Київська міська державна адміністрація 5 січня.

За повідомленням Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, аплікація дозволяє завантажити дані платіжних карток, якщо номер користувача співпадає з номером, вказаним у гаманці Masterpass.

«У застосунку вже доступна можливість поповнювати зі смартфону транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, та своїми відгуками впливати на розвиток міста», – стверджують у департаменті.

Невикористані QR-квитки можна перенести з додатку Kyiv Smart City, звернувшись до служби підтримки support@kyiv.digital.

Читайте також: Київ: під час січневого карантину можливі зміни у русі транспорту – КМДА

Також у департаменті додають, що «Київ Цифровий» дозволяє дистанційно завантажити необхідні документи, щоб повернути евакуйовану машину зі штрафмайданчику. Також через застосунок можна оплатити паркування.

Крім того, за повідомленням КМДА, аплікація може повідомляти про ремонтні роботи за адресою користувача і надсилати сповіщення про житлово-комунальні послуги.

Напередодні автори застосунку Kyiv Smart City повідомили, що він більше не працює.

Застосунок Kyiv Smart City запустили у 2019 році. З його допомогою можна було оплачувати поїздки в громадському транспорті, паркінг та комунальні послуги.