У КМДА заявили про підготовку до підвищення вартості проїзду у громадському транспорті

Київ готується до підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомили у КМДА.

«Такий крок є необхідним для збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників в умовах підвищення тарифів на енергоносії», – заявили у адміністрації.

Зазначається, що столична влада очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього мають сформувати «обґрунтовану вартість проїзду» і подати цю пропозицію на обговорення громадськості.

У КМДА запевнили, що усі пільги на проїзд для мешканців столиці збережуться.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов повідомив 20 жовтня, що влада розірвала 28 договорів із приватними підприємствами на перевезення у понад 230 маршрутних автобусах. Він пояснив це рішення результатами аудиту роботи Комунальної служби перевезень КМДА, розпущеної влітку.

Присутній на брифінгу директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко підтвердив, що комунальні автобуси заступили на маршрути, за якими розірвали договори, з 13 жовтня. При цьому, за його словами, знімати транспорт з інших маршрутів не довелося.