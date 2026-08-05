Попри протести, соціологи не фіксують зниження довіри Зеленському – КМІС

55% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють – 40%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, у травні 61% респондентів довіряли і 34% не довіряли (баланс – +27%). Але, як зауважують в КМІС, тоді ставилось запитання про довіру і іншим публічним особам, крім Зеленського – це може створювати контекст, коли Зеленський сприймається трохи краще (тобто люди чують інші прізвища, до яких ставлення гірше, і на їх тлі сприйняття Зеленського трохи краще).

У квітні, коли соціологи використовували таке ж формулювання, що і нині, 58% респондентів довіряли і 36% не довіряли.

«Тобто порівняно із квітнем ми також фіксуємо зниження довіри Зеленському. Проте ми принаймні наразі не спостерігаємо саме обвалу довіри через резонансні кадрові рішення, що могли очікувати деякі політики, експерти та оглядачі. Водночас ми можемо дещо недооцінювати вплив кадрових рішень і протестів на зниження довіри, оскільки, наприклад, у червні-першій половині липня могло бути деяке зростання довіри (на тлі ударів по російській логістиці тощо)», – йдеться у звіті.

У КМІС зауважують, що потрібно враховувати, що серед 54%, які довіряють Зеленському, 20% «повністю» довіряють, а решта 34% довіряють «скоріше».

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, заявив, що, попри значне суспільне невдоволення кадровими рішеннямиї. Зеленського (яке вилилося не лише в гнівні коментарі у соціальних медіа та вуличні протести), він усе одно зберігає доволі високі показники довіри.

«Водночас ми не можемо стверджувати, що останні події мали лише обмежений вплив на ставлення Зеленського. Можна припускати, що характер впливу є більш довгостроковим. Зараз попри всю критику кадрової політики з боку влади більшість українців усвідомлюють екзистенційну загрозу від Росії і росіян, тобто у фокусі – все одно війна і досягнення прийнятного миру», – заявив соціолог.

У Києві та інших містах України з 16 липня розпочалися протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зрештою головнокомандувача ЗСУ змінили - цю посаду обійняв Михайло Драпатий.

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31 липня у Києві, Львові та Дніпрі люди зібралися, щоб провести ходу з вимогою повернення Федорова на посаду міністра оборони. Організатор ходи у коментарі Радіо Свобода заявив, що учасники акції очікують від влади діалогу.

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У квітні 2026 року було сім років перебування Володимира Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



