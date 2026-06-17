88% українців очікують на перезавантаження влади після війни – опитування

Більшість українців очікують на перезавантаження центральної влади після завершення війни, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

«Якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. У випадку уряду – ріст з 47% до 74%, у випадку президента – з 23% до 67%», – йдеться в повідомленні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, заявив, що, з одного боку, більшість українців продовжують довіряти президентові Володимиру Зеленському. «Він залишається легітимним головою держави і українці проти проведення виборів, поки війна не завершиться. Наративи про його «нелегітимність» через відсутність виборів хоча й поділяються певною частиною населення (через що загрози у сфері інформаційної безпеки зберігаються), але це – лише меншість», – каже Грушецький.

З іншого боку, за його словами, значна частина тих, хто довіряє президентові – це умовно «державницькі» орієнтовані українці, для яких важливо гуртуватися навколо інституції президента в умовах екзистенційної війни з Росією. «Тобто вони вважають, що президента є за що критикувати (і більш чутливо реагують на, наприклад, гіпотетичні порушення розподілу повноважень), але уникають безкомпромісної боротьби з ним, оскільки пріоритетом є вистояти у війні. Але ці ж люди вже після війни, у мирний час, хочуть бачити президентом когось із нової генерації лідерів», – заявив виконавчий директор КМІС.

Він додав, що це стосується не винятково президента: «це значно ширший запит на оновлення еліт і бажання бачити когось нового і в парламенті, і в уряді, і в інших органах влади, причому «хтось новий» – це не нинішня парламентська опозиція, українці мають накопичену критику і претензії до неї також».

Опитування проводили 7 травня – 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) опитали 1000 респондентів.

У березні КМІС оприлюднив результати опитування, яке показало, що в Україні кількість людей, як вважають, що вибори мають бути проведені лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни, зросла до 69%. У грудні 2025 року таких було 59%.

Також у березні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera заявив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни з Росією, а не під час тимчасового припинення вогню.

Раніше представники влади України і сам Зеленський не виключали проведення виборів і до укладання мирних домовленостей із Росією, але називали умовою їх проведення угоду про перемир’я, яка б діяла хоча б кілька місяців.

Проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе за законами України. Через це вибори президента і парламенту не змогли пройти в строк – у 2024 році – і Зеленський залишається президентом уже майже сім років, хоча був обраний на п’ятирічний термін.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше заявляв, що Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України.

Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.

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