У Києві та ще кількох містах люди зібралися на ходу з вимогою повернення Федорова у Міноборони

У Києві, Львові та Дніпрі люди зібралися, щоб провести ходу з вимогою повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, у Києві до ходи долучилося кілька тисяч людей.

У Києві під час протестної ходи організатор акції та попередніх протестів – ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки Да Вінчі» – Дмитро Козятинський розповів кореспондентці Радіо Свобода, що учасники очікують від влади діалогу.

«Ми хочемо продемонструвати нашу єдність. Ми хочемо продемонструвати, що суспільство бажає діалогу з владою. Ми хочемо пояснити владі, що відсутність діалогу, ця комунікаційна стіна – неприпустима. Ми бажаємо діалогу, ми бажаємо реформ, ми бажаємо стратегічної візії. Ми сподіваємося, що все-таки влада нас почує. Тому ми очікуємо від влади якогось діалогу, ми очікуємо від влади якогось компромісу», – сказав Козятинський.

За його словами, станом на час проведення ходи представники влади на контакт з організаторами не виходили. Також він очікує, що акції триватимуть, доки люди будуть готові виходити на них.

«Вимога щодо Федорова залишається, але це не про Федорова як про обличчя, а як про інструмент для здобуття реформ і візії», – пояснив Козятинський.

У Львові учасники протесту зібрались на площі біля памʼятника Тараса Шевченка. Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє, що люди звернулись до Зеленського з закликом дослухатись до їхніх вимог. Протестувальники – кілька сотень людей – йдуть ходою до Ратуші на площі Ринок.

Також кілька сотень людей зібрались у Дніпрі.

Водночас Михайло Федоров, через відставку якого люди протестують з 16 липня, заявив, що не збирається виходити на вулицю до учасників цих протестів, як і не буде закликати людей припинити протести. Крім того, в інтерв’ю газеті The New York Time Федоров заявив, що до завершення війни не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського.

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У Києві та інших містах України продовжуються протести через звільнення Федорова. Вони розпочалися з 16 липня. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

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Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради у другій половині серпня, призначити Хмару міністром оборони.