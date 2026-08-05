КМІС: дещо зросла частка українців, які підтримують проведення виборів за умови перемир’я

23% українців підтримують проведення виборів за умови припинення вогню і отримання надійних гарантій безпеки – у березні цю ідею підтримували 13%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Відповідно до результатів опитування, з березня з 69% до 57% у липні знизилась частка тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Хоча більшість продовжують вважати, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

За даними соціологів, зберігається стабільна тенденція, що більшість українців проти проведення виборів найближчим часом, до завершення бойових дій – лише 15% зараз (востаннє у березні – 12%) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування протягом 20 липня-3 серпня 2026 року. Опитування провели методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 974 респонденти.

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У квітні 2026 року було сім років перебування Володимира Зеленського на президентській посаді при максимальному п’ятирічному терміні президенства. Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.

США, зокрема президент Дональд Трамп, вже кілька разів порушували питання необхідності проведення виборів в Україні.

Київ наголошує, що безпека залишається ключовою умовою для проведення виборів в Україні, яка практично щодня зазнає російських обстрілів. На початку року Центральна виборча комісія повідомила про напрацювання пропозицій щодо законодавчого врегулювання виборів в Україні після припинення воєнного стану.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що Кремль продовжує обговорювати майбутні вибори в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду, наполягаючи на засобах контролю над політикою України. Аналітики зазначили, що Кремль продовжує сигналізувати, що відхилить будь-які результати виборів, які не приведуть до формування проросійського уряду в Україні.