КМІС: оптимізм українців щодо майбутнього країни трохи знизився, але лишається доволі високим

Рівень оптимізму українців щодо майбутнього України трохи знизився з січня 2026 року, але лишається доволі високим. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними соціологів, 63% українців оптимістично оцінюють майбутнє України (у січні – 66%), натомість частка песимістів дещо зросла 25% (було – 22%).



У КМІС нагадують, що пропонують респондентам обрати з двох тверджень, кожне з яких описує можливе майбутнє через 10 років: одне із тверджень оптимістично описує Україну як процвітаючого члена ЄС, інше твердження – навпаки, є песимістичним описом зруйнованої країни.

Соціологи зазначають, що у лютому 2026 року КМІС у відкритій формі ставив запитання, що є найбільшими викликами для України – тоді 65% респондентів серед топ-викликів називали війну, а 29% – корупцію.



Водночас у нинішньому опитуванні КМІС повторив запитання травня 2024 року, коли у респондентів запитували, що є більшою загрозою – корупція у владі чи воєнна агресія Росії.

За результатами цього опитування, якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію, а воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів.

КМІС 20-27 квітня 2026 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1005 респондентів у віці 18 років і старші.



